Paralympics: Medaillenjagd mit Handicap

Es konnte ja gar nichts mehr schiefgehen, mit einem Rauchfangkehrer im Team. Logisch, dass die österreichische Delegation bei den Paralympics in London strahlte und die Halbzeit der Sommerspiele der Behindertensportler zu einem Feier-Abend in ihrer Botschaft nutzte. Bei den Spielen der Nichtbehinderten zwei Wochen zuvor war’s zwar auch voll im ehrwürdigen Trinity House, aber ...

... lassen wir das.



Gold und Silber und Bronze galt es also am Montagabend zu bejubeln, Dressurreiter Pepo Puch, Tischtennisspielerin Doris Mader und Leichtathlet Thomas Geierspichler sorgten für einen rot-weiß-roten Sprung auf Platz 36 des Medaillenspiegels. Einmal Gold, zwei Mal Silber, vier Mal Bronze – eine glänzende Ausbeute für das 32 Sportler kleine Team, aber noch längst nicht alles. Denn erst am heutigen Mittwoch beginnen die Radbewerbe auf der Straße, es wird weiter Tischtennis gespielt, und Schwimmer Andreas Onea, der über 200 Meter Brust so knapp das Podest verpasst hat, wird auch noch einmal zu sehen sein.