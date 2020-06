Paralympics: „Manni“ will es noch einmal wissen

Mein Ziel ist ganz klar. Ich möchte das ausmerzen, was ich 2008 in Peking nicht geschafft habe“, ist Manfred „ Manni“ Gattringer entschlossen. Der 46-jährige Radfahrer ist einer von fünf oberösterreichischen Athleten, die sich zwischen 29. August und 9. September bei den Paralympics in London messen werden. In China stürzte der Versehrtensportler aus St. Martin im Mühlkreis beim Abschlusstraining für das Zeitfahren nach einem folgenreichen Reifendefekt schwer und die Medaillenträume zerplatzen.

Doch aufgeben wollte Gattringer, dem nach einem Autounfall der linke Unterschenkel abgenommen wurde, trotz einer Knochenabsplitterung im Becken und einen Riss im rechten Oberschenkelknochen nicht. „Ich bin dann mit Medikamenten an den Start gegangen und kam trotzdem als Achter ins Ziel.“ Eigentlich dachte der Weltcup-Gesamtsieger von 2010 nach Peking ans Aufhören, doch sein Sponsor wolle, dass er weitermacht.

Seither hat er sich intensiv auf die Paralympics in England vorbereitet, doch es folgte die Ernüchterung. „Ende Juni war ich in London. Seitdem weiß ich, dass vier Jahre Training nicht die Früchte bringen werde, die ich mir erwartet habe“, erklärt der Mühlviertler, der es gleich in vier Disziplinen wissen will. Denn der Kurs für das Zeitfahren, seinem Paradebereich, sei für die körperlich beeinträchtigten Sportler viel zu hügelig.

Sie müssten um einiges mehr an Höhenmetern überwinden als die Olympioniken ein paar Wochen zuvor. „Da darf man nicht mehr als 60 Kilo haben.“ In den vergangenen Monaten stellte er deshalb sein Training komplett um. Und den Traum, in der britischen Hauptstadt am Stockerl zu stehen, hat er auch noch nicht aufgegeben. „Vielleicht hole ich gerade deswegen eine Medaille, weil ich ein Außenseiter bin.“

Nach den Paralympics möchte der dreifache Vater sein nächstes Ziel in Angriff nehmen. „Ich will als erster Behinderter die 4876 Kilometer beim Race Across America schaffen.“ Die einzig große Hürde sei nur das Geld.