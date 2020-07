Olympionike Sieber: "Spiele ohne Zuschauer kaum vorstellbar"

Christoph Sieber (49) ist Goldmedaillengewinner im Windsurfen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Als Chef de Mission des Olympic Team Austria ist er für den reibungslosen Ablauf der Olympischen Spiele aus Sicht der österreichischen Sportler verantwortlich.

KURIER: Glauben Sie an Olympische Spiele im Jahr 2021?

Christoph Sieber: Um meine Meinung geht es nicht. Es geht rein um eine pragmatische Haltung. Wir müssen bereit sein, wenn die Spiele stattfinden. Kein Mensch kann zu hundert Prozent sagen, wie es in einem Jahr ausschauen wird. Wir können nur hoffen, dass sich die globale Situation bessert. Aber natürlich schauen wir uns ständig verschiedene Optionen an, wie das Szenario in Tokio in einem Jahr sein könnte.

Welche Szenarien sind das?

Was wir vom IOC und aus Tokio erfahren haben ist, dass die Sportstätten und das olympische Dorf gesichert sind. Im Oktober wird es einen großen digitalen Workshop mit Tokio geben, wo dann die Details des Ablaufs der Spiele bekannt gegeben werden. Es ist schon bekannt, dass die Spiele reduziert werden sollen. Dabei wird es darum gehen, was unbedingt nötig ist und was nett wäre. Bei allem was nett wäre, wird man Kosten und Energien sparen wollen. Es wird am Ende mehr um die sportlichen Wettkämpfe gehen.