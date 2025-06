IOC-Präsidentin Coventry: Hoffnungsträgerin oder Erbin eines Systems?

Wenn Kirsty Coventry heute in einer 75-minütigen Zeremonie im Hauptquartier in Lausanne das Amt des IOC-Chefs von Thomas Bach übernimmt, wird die 41-Jährige zur ersten Frau an der Spitze des internationalen Olympischen Comités. Gleichzeitig ist sie die erste Person aus Afrika an dieser Position – in der 131-jährigen Geschichte der Institution – und nach neun Männern aus Europa sowie den USA an der Spitze.