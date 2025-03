Immer mehr weibliche Spitzenkräfte: Frauen vor, noch ein Tor

Der Frühlingsbeginn 2025 geht in die Sporthistorie ein. Das ist keine boshafte Anspielung auf die spätwinterliche Tatsache, dass Wind in Sun Valley den ÖSV-Herren die letzte Chance auf den ersten Abfahrtspodestplatz in ihrer verkorksten Saison verblies. Vielmehr kam’s bei Präsidentenwahlen zu Premieren.