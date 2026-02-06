Eröffnung der Olympischen Winterspiele: Eine Show als Tribut an Italien und mit vielen Superstars

Mit einem Tribut an die Schönheit und die Kunst Italiens hat die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Die auf knapp drei Stunden angelegte Show unter dem Motto „Armonia“ (Harmonie) sollte in ihrer Gestaltung den Charakter dieser dezentralen Spiele widerspiegeln.

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte gibt es offiziell zwei Gastgeberstädte. Die Wettbewerbe gehen in insgesamt sieben verschiedenen Orten im Norden Italiens über die Bühne. Es sind die geografisch bislang am weitesten verteilten Winterspiele.