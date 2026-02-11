Olympia

Ein Trio in den Top 6: ÖSV-Kombinierer greifen nach der Medaille

Thomas Rettenegger ist nach dem Springen Zweiter
Nach dem Springen kämpfen Thomas Rettenegger (2.), Stefan Rettenegger (4.) und Johannes Lamparter (6.) ums Podest.
Von Christoph Geiler
11.02.26, 10:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs Nordische Kombinierer dürfen sich nach dem Sprung-Bewerb auf der Normalschanze noch Hoffnungen auf eine Medaille machen. Alle drei ÖSV-Kombinierer finden sich vor dem 10-Kilometer-Langlauf in den Top 6 wieder.

Olympia-Ticker: Julia Scheib konzentriert sich auf den RTL
Kombinierer-Star Lamparter: "Ich will nicht noch einmal Vierter werden“

Die beste Ausgangslage hat Thomas Rettenegger, der hinter dem Esten Kristjan Ilves nach dem Springen Zweiter ist. Der Pongauer nimmt das Langlauf-Rennen mit 15 Sekunden Rückstand auf Ilves in Angriff.

Johannes Lamparter ist zur Halbzeit Sechster

Johannes Lamparter ist zur Halbzeit Sechster

Dicht dahinter ist Bruder Stefan Rettenegger (4.), der mit 20 Sekunden Rückstand in die Loipe geht. Weltcup-Leader Johannes Lamparter (6.) folgt mit einem Rückstand von 21 Sekunden.

Enges Rennen

Das 10-Kilometer-Langlaufrennen wird zu einem Kräftemessen auf allerhöchstem Niveau. Denn die Superstars sind allesamt nur durch wenige Sekunden getrennt.

 Der Norweger Jens Luuras Oftebro, der zuletzt das Nordic Triple in Seefeld gewonnen hatte, ist zeitgleich mit Stefan Rettenegger Vierter und Topfavorit auf Gold. 

Der Deutsche Vinzenz Geiger liegt nur 29 Sekunden zurück.

Hier finden Sie mehr Geschichten von den Olympischen Winterspielen

Mehr zum Thema

Olympische Winterspiele Österreich Norwegen Deutschland
kurier.at, cg  | 

Kommentare