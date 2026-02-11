Ein Trio in den Top 6: ÖSV-Kombinierer greifen nach der Medaille

Österreichs Nordische Kombinierer dürfen sich nach dem Sprung-Bewerb auf der Normalschanze noch Hoffnungen auf eine Medaille machen. Alle drei ÖSV-Kombinierer finden sich vor dem 10-Kilometer-Langlauf in den Top 6 wieder.

Die beste Ausgangslage hat Thomas Rettenegger , der hinter dem Esten Kristjan Ilves nach dem Springen Zweiter ist. Der Pongauer nimmt das Langlauf-Rennen mit 15 Sekunden Rückstand auf Ilves in Angriff.

Dicht dahinter ist Bruder Stefan Rettenegger (4.), der mit 20 Sekunden Rückstand in die Loipe geht. Weltcup-Leader Johannes Lamparter (6.) folgt mit einem Rückstand von 21 Sekunden.

Enges Rennen

Das 10-Kilometer-Langlaufrennen wird zu einem Kräftemessen auf allerhöchstem Niveau. Denn die Superstars sind allesamt nur durch wenige Sekunden getrennt.

Der Norweger Jens Luuras Oftebro, der zuletzt das Nordic Triple in Seefeld gewonnen hatte, ist zeitgleich mit Stefan Rettenegger Vierter und Topfavorit auf Gold.

Der Deutsche Vinzenz Geiger liegt nur 29 Sekunden zurück.