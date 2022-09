Olympia-Sprinter der Bahamas auf offener Straße erschossen

Hart hätte am 6. September seinen 30. Geburtstag gefeiert. Er galt als einer der erfolgreichsten Sprinter in der Geschichte der Bahamas. Er wurde achtmal Sprint-Staatsmeister und gewann mit den 4x100m- und 4x400m-Staffeln auf internationaler Ebene zahlreiche Medaillen. Zudem nahm er 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil.