Olympia-Sieger im Hacklwerfen

Zur bisherigen Medaillenlosigkeit sagte Stoss, wobei er das Wort "bisherig" besonders betonte: "Wir müssen von den anderen lernen und Anleihe nehmen, was sie im Aufbau anders gemacht haben." Die Konkurrenz schlafe nicht. Stimmt: die nicht.

Vom "Geheimakt Rio" (Krone) in der Schublade des Sportministers wisse er nichts. "Wer welche Arbeit in Zukunft in Hinblick auf Rio 2016 übernimmt, entscheiden schon wir selbst. Dafür brauchen wir bestimmt keine ministeriale Order."

Belustigt war Stoss über die Mutmaßung, dass Peter Schröcksnadel, der Präsident des erfolgreichsten österreichischen Sportverbandes, in diesem Geheimkonzept federführend sein soll: "Ich habe Schröcksnadel ja selbst als ÖOC-Vizepräsident vorgeschlagen ..."

Schröcksnadel selbst will sich auch erst nach den Spielen zu Wort melden. Er hat ja die größte Routine im Umgang mit olympischen Pleiten. Bei allem Respekt vor seinem autoritären und erfolgreichen Führungsstil: Seine alpinen Herren sind bei den Spielen von Vancouver leer ausgegangen, in Turin hatte das nordische Team einen der größten Dopingskandale der olympischen Geschichte verursacht. Übrigens: Bei Sommerspielen sind mehr als 200 Nationen vertreten.

Bei Winterspielen nur 80.