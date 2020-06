Olympia-Premiere für den Blade Runner

Pistorius holte bei den Paralympics in Athen 2004 den Titel über 200 Meter, in Peking schlug er über 100, 200 und 400 Meter zu. Doch die Paralympics waren nie Pistorius` größtes Ziel. Als erster Sportler mit Behinderung konnte er sich für die Leichtathletik-WM 2011 in Daegu ( Südkorea) qualifizieren, wo er über 400 Meter ins Halbfinale kam. Mit der 4-x-100-Meter-Staffel lief er südafrikanischen Landesrekord. Nun ist er bei Olympia. Um 11.35 Uhr MESZ startet er am Samstag in seinen Vorlauf über 400 Meter.



Und nicht jeder ist glücklich darüber. Denn entbrannt ist eine Diskussion darüber, ob der Athlet durch seine High-Tech-Prothesen aus Carbon einen Vorteil hat. Pistorius hatte beim Internationalen Sportgerichtshof ( CAS) Einspruch erhoben gegen sein Startverbot durch den Leichtathletik-Weltverband ( IAAF) – und Recht bekommen.

"Ein Fehlurteil", sagt nun Helmut Digel. Der Deutsche ist Council-Mitglied beim IAAF und hält einen Start von Pistorius für problematisch. " Oscar Pistorius ist ein hervorragender Athlet. Ich halte den CAS-Spruch jedoch für ein Fehlurteil", sagte der Sportsoziologe. Zwar hat der CAS herausgefunden, dass Pistorius durch seine Prothesen "keinen Vorteil" hat, doch Digel sagt, dass man eine sportethische Expertise brauche statt einer biomechanischen. Behinderte hätten bei den Paralympics ihre Regeln und Nichtbehinderte bei ihren Spielen.