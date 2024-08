Warum eine Marathonläuferin bei Olympia die 100 Meter sprintete

In ihrer Paradedisziplin über die 42,195 Kilometer hatte sie die Qualifikation für Paris verpasst, worauf sie der Verband der Salomonen für den Sprint über die 100 Meter aufstellte, wo eine Wildcard auf sie wartete. Gleichzeitig ließen die Salomonen ihre amtierende 100- und 200-m-Meisterin Jovita Arunia zuhause. Diese wiederum war empört und kündigte mit nur 22 Jahren ihren Rücktritt an.

Firisura trat also am Freitag in ihrem Vorlauf über 100 Meter an, wurde in 14,31 Sekunden abgeschlagen Letzte und blieb knapp vier Sekunden über dem Weltrekord. Zumindest eine persönliche Bestzeit hat sie jetzt stehen - ihre erste.