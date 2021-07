Olympia: Die Suche nach dem heißen Eisen

In 20 Tagen geht es los. Königin Elisabeth II. wird am 27. Juli um 22 Uhr MESZ im neuen Olympiastadion in London die 30. Sommerspiele eröffnen. In 26 Sportarten werden bis 12. August 302 Bewerbe ausgetragen. Aus 204 Nationen werden 10.500 Athleten nach Großbritannien reisen, darunter 70 Österreicher, wie ÖOC-Präsident Karl Stoss gestern im Haus der Lotterien in Wien bekannt gab. Das ist die kleinste Mannschaft seit Montreal 1976 (64). Anders als bei den Spielen zuvor beschloss das ÖOC in seiner Sitzung, alle Athleten mit internationalem Startrecht mitzunehmen. "Wenn man die harten internationalen Limits erreicht, sollte man auch bei den Spielen sein", sagte Stoss. 29 Sportler sind zum ersten Mal dabei, nur vier haben schon Medaillen gewonnen: Schwimmer Markus Rogan (2 x Silber 2004), Judoka Ludwig Paischer (Silber 2008), Segler Andreas Geritzer (Silber 2004) und Schütze Christian Planer (Bronze 2004).