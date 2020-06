Olympia begeistert die Londoner

In der Wiese sitzt eine irische Familie beim Frühstücks-Picknick – auch das ist in London ein Sport – "Oh Mary, this London is a wonderful town..." singen die vier und klingen dabei wie die Dubliners, und die Massen, die vorbeiströmen, singen gleich mit.



Oh Mary, this London is a wonderful town – weiß Gott!



Jeder scheint jeden zu respektieren, entschuldigt sich, wenn er einem anderen auch nur im Weg sein könnte, liebt Menschenschlangen und den darin zwangsläufig entstehenden Smalltalk.



Wonderful London, das ist ein gigantisches Völkergemisch, Inder, Afrikaner, Chinesen prägen das Stadtbild genauso wie die käseweißen Engländer, die erst beim dritten Pint Carling eine rötliche Gesichtsfarbe entwickeln. Mag sein, dass diese Wahrnehmung blauäugig ist; ein Kollege begegnete einer britischen Walküre mit Schaftstiefeln und einem Hitler-T-Shirt.



Doch nur 75 Prozent der Londoner sind gebürtige Briten. Und begleitet wird das Stadtbild von einem harmonischen Sprachen-Wirrwarr, von lautem Gelächter, von Menschen, die grundsätzlich nicht in Eile sind, obwohl sich trotzdem alles schneller bewegt als in den meisten anderen Städten.