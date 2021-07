China hat sich bei Olympia neu erfunden

Chinas Staatsplan wird bei den Olympischen Spielen nicht erfüllt. Das Nationale Sportbüro hatte für die Bewerbe in Rio 38 Goldmedaillen, so viele wie in London 2012, angekündigt. Doch daraus wird nichts. Vor dem viertletzten Wettkampftag hatte China 19 Mal Gold geholt. Doch viele Chinesen schämen sich im Gegensatz zum Staat nicht dafür. Sie sind begeistert von ihren individuellen Sportlern.

An die Leistungen von den Spielen in Peking 2008 traute sich schon vor der Eröffnungsfeier in Rio niemand mehr zu denken. Damals stellte Team China mit 51 Spitzenplätzen einen Olympia-Rekord auf und ließ durch die Goldflut sogar die USA hinter sich.

Wegen der aktuellen Ausbeute sah sich der stellvertretende Leiter des Sportbüros bereits zu einer Entschuldigung genötigt: "Es stimmt, dass wir auf unerwartete Probleme und Herausforderungen gestoßen sind", sagte Gao Zhidan. Die Sportler würden dennoch bis zum "letzten Moment" kämpfen. Nur der erste Platz sei es, der in Wettkämpfen zähle, sagte Gao Zhidan in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.