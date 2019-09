Nun also doch: Dominic Thiem spielt im Daviscup

Gute Nachrichten für Österreichs Tennis-Fans: Dominic Thiem wird doch im Daviscup mit von der Partie sein. Das gab sein Manager Herwig Straka am Montag bei einer Pressekonferenz anlässlich der im Oktober in Wien stattfindenden Erste Bank Open bekannt. "Wir haben uns am Sonntag entschieden, dass er spielt", sagte Straka.

Zuletzt war fraglich, ob der Niederösterreicher, der seit Montag die Nummer fünf der Welt ist, rechtzeitig fit wird. Zuletzt war Thiem von einem Virus geplagt, als Folge dessen musste er sich in der 1. Runde der US Open dem Italiener Thomas Fabbiano geschlagen geben.

"Mir geht es wieder normal, so wie es sein sollte", erklärte Thiem, der beim mit 2.443.810 Euro dotierten ATP-500-Turnier in Wien einer von zahlreichen Topspielern sein wird. Auch der russische US-Open-Finalist Daniil Medwedew, der Thiem von Rang vier der ATP-Weltrangliste verdrängte, der Japaner Kei Nishikori und der Russe Karen Chatschanow schlagen in der Stadthalle auf.