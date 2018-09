ÖSV bei neuen Spitzensport-Fördersummen weiter klar top

Casting und Squash als Schlusslichter

In Zahlen erhält der ÖSV in der Verbandsförderung wie bisher die klar höchste Summe, aktuell 2.481.306 Mio. Euro. Es folgen Handball (ÖHB/1.383.618), die Leichtathletik (1.359.307), Rodeln (1.320.395) sowie Segeln (1.275.677). Der Fußballbund (ÖFB) ist von dieser Förderung gesetzlich ausgenommen und erhält so geregelte 14,96 Mio. Euro. Am wenigsten erhalten Casting (32.347 Euro) und Squash (56.280). Für sie gab es wie u.a. für Skibob, Tanzen und Boxen minus 15 Prozent.

Auf Basis der zugesprochenen Summen sind die Fachverbände aufgefordert, ab sofort über ein Antragssystem die Verwendung der Beträge einzureichen bzw. vorzuschlagen. Die Verbände haben dabei freie Hand, von Mitte Oktober bis Ende November müssen sie aber in einem Gesprächstermin bei der Bundes-Sport GmbH aber Stellung dazu nehmen. Danach wird allenfalls adaptiert bzw. in jedem Fall die jeweilige Summe in Quartalszahlungen im Vorhinein ausgeschüttet.