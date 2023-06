Österreichs WM-Run endete bei der Basketball-Show im Viertelfinale

Nach dem etwas missglückten Freitag mit Niederlagen gegen Lettland und die USA sind Österreichs Männer bei der 3x3-WM am Samstag zurück auf die Siegerstraße gekehrt. Vor 3.000 begeisterten Fans am Wiener Rathausplatz wuchsen Matthias Linortner und Co. im Play-in gegen Litauen über sich hinaus und schlugen die Nummer drei der Welt mit 22:18. Der Lohn dafür war der Einzug ins Viertelfinale dort ging es gegen das beste Team der Welt – Serbien. Die Österreicher wehrten sich lange, musste sich aber doch mit 18:21 geschlagen geben. „Es war ein toller Fight, die Stimmung wieder ein Wahnsinn. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Finale, aber es wird immer enger“, sagte Filip Krämer, der beste Österreicher gegen die Serben.