Österreichs Siebenkämpferinnen träumen von Edelmetall

Hoffnungsträgerinnen. Wenn nur halbwegs stimmt, was die heimischen Siebenkämpferinnen prophezeien, dann wird am Donnerstag ein neuer österreichischer Rekord zu bejubeln sein. Denn sowohl Verena Preiner als auch Ivona Dadic fühlen sich bestens gerüstet für den WM-Siebenkampf und präsentieren sich extrem optimistisch.

„Der Aufbau ist perfekt gelaufen. Ich bin in einer besseren Form als bei meinem Rekord“, versichert Preiner, die seit Juni mit 6591 Punkten die Bestmarke hält. „Wenn ich meine Leistungen abrufe, wird sich der Rekord von selbst ergeben“, hält Dadic dagegen.“

Diese Überzeugung und Zuversicht, die da beide an den Tag legen, sind Eigenschaften, die man so von österreichischen Athleten eher nicht kennt. Allerdings dürfen Verena Preiner und Ivona Dadic auch völlig zurecht mit hohen Erwartungen in den Siebenkampf gehen.