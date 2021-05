Österreichs Handballer qualifizieren sich für die EM

Mit einem beachtlichen Schlussspurt haben die österreichischen Handballer ihre Chancen auf die EM-Qualifikation genutzt: Auf den Sieg in Estland am vergangenen Donnerstag folgte am Sonntagabend in Graz ein weiterer über Bosnien-Herzegowina, damit zählt die Mannschaft von Ales Pajovic zum elitären Kreis bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei.

Schon in der Anfangsphase hatten die Österreicher die Nase vorn, in der 3. Minute gelang Zeiner in Überzahl die erste Führung, Herburger erhöhte (4.) – und Bosnien blieb erstaunlich nervös. Der Gast, der beim Sieg im Hinspiel so dominant aufgetreten war, handelte sich die nächste Zeitstrafe ein.

Nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber mit 8:4, vergaben dann aber einige Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Erst Webers Siebenmeter zum 10:7 sorgte wieder für mehr Ruhe (22.). Hutecek legte nach, 11:7 (24.), nach einem Doppelpack von Zeiner (25., 26.) war der Vier-Tore-Abstand wieder hergestellt. Mit 15:11 ging es dann in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Österreicher dominant, und als Zeiner (48.) und Weber (50.) von 23:19 auf 25:19 stellten, war die Partie gelaufen. Zwar kamen die Bosnier noch einmal auf 26:22 heran, doch Frimmel hatte die passende Antwort parat – 27:22 (57.).

Doknics großer Auftritt

Das 27:23 fiel nicht mehr ins Gewicht, denn den Rest besorgte Tormann Golub Doknic mit einigen starken Paraden in der Schlussphase – in seinem erst dritten Spiel für das ÖHB-Team überzeugte der 39-jährige eingebürgerte Montenegriner abermals.

Erstmals seit 1993 haben somit die österreichischen Damen (WM) und Herren (EM) im gleichen Jahr die Qualifikation für ein Großereignis geschafft. Für die personell so gebeutelte Mannschaft von Ales Pajovic eine besondere Genugtuung.