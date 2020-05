Österreichs Boxer schielen Richtung Olympia

Aleksandar Mraovic machte den nächsten Schritt vom übergewichtigen Jugendlichen zum ernsthaften Boxer: Der 17-jährige Wiener erreichte bei der Junioren-EM in Zagreb im Schwergewicht bereits das Viertelfinale.

Früher saß Mraovic viel vor dem Computer und hatte 110 Kilogramm. Dann begann er mit dem Boxen, nahm 15 Kilo ab. "Heute ist er eine Maschine", sagt Manfred Gamper, der Obmann des Boxclub Gym, in dem Mraovic trainiert. "Aleksandar ist ein beinharter Trainierer." "Wenn er so weitermacht, können wir dabei sein", sagt Gamper. Dabei sein bei den Olympischen Spielen. Am besten schon 2016 in Rio, vielleicht erst 2020 in Tokio.

Für Österreichs besten Boxer Marcos Nader geht es am Samstag los mit der Olympia-Qualifikation. In Baku bekommt er es mit dem Kenianer Rayton Okwiri zu tun. Wenn in den Monaten danach alles perfekt läuft, kann der 24-Jährige bereits im Februar das Olympia-Ticket lösen.