Österreichischer Parasportler qualifiziert sich sensationell für Olympia

Am Mittwochabend kam die Nachricht aus Dubai. Michael Meier hat sich sensationell für die Paralympics im Sommer in Paris qualifiziert. Der 42-jährige Niederösterreicher sichert Österreich damit einen weiteren Quotenplatz für Olympia.

Meier ist der erste Österreicher, der sich im Para-Bogensport für die Olympischen Spiele qualifiziert, der fünfte im Bogensport insgesamt. Der Niederösterreicher selbst gab sich im ersten Moment völlig überrascht von seiner eigenen Leistung: "Ich habe noch nicht realisiert, was das wirklich bedeutet. Paralympics - das sind die Besten der Besten und da darf ich hin!"

Michael Meier ist seit einem Sturz von einer Leiter 2021 querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Der Familienvater begann nach der Reha im Mai 2022 mit dem Bogensport. Dass er ihn erst seit knapp zwei Jahren betreibt und schon diesen Erfolg verbuchen kann, macht auch Herwig Haunschmid, den Präsidenten des Österreichischen Bogensportverbandes, stolz: "Üblicherweise dauert es 5-7 Jahre bis ein Talent bei optimaler Betreuung und voller Intensität an die internationale Spitze gelangt", erklärt Haunschmid. "Michael hat noch ein enormes Potential in sich, das er in den nächsten Jahren noch weiter entwickeln kann."