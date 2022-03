Österreich will gegen Estland die erste Hürde auf dem Weg zur WM nehmen

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer spielt heute Abend in der WM Qualifikation Phase 1 gegen Estland in Tallinn. Gewinnt Österreich, geht es weiter im WM-Play-Off gegen Top-Gegner Island um die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft.

Die letzten sieben Spiele gegen Estland konnte das Nationalteam gewinnen. Zuletzt das Hinspiel in Bregenz am Donnerstag. Das knappe 35:33 wurde eingehend aufgearbeitet. Trainer Aleš Pajovič hat Schwächen erkannt. "Wir haben dabei einige Sachen gesehen, die wir verbessern müssen", spielte der Coach vor allem auf die Abwehr an.

Wichtig war dabei am Donnerstag vor allem der starke Schlussmann Ralf Patrick Häusle, der sich mit 15 gehaltenen Bällen auszeichnete. Auch heute wird es auf eine gute Torhüterleistung ankommen.

Nach vorne fehlte Kapitän Nikola Bilyk wie seinem Trainer die Aggressivität. "Wir müssen fokussierter ins Spiel starten, damit wir nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen."

Zwar hat Österreich das Hinspiel gewonnen, auf dem minimalen Polster von zwei Toren können sich die Handballer allerdings nicht ausruhen. Oder? "Diese zwei Tore werden uns am Schluss vielleicht enorm helfen können. Wir dürfen uns darauf aber nicht verlassen, das ist nicht viel Vorsprung", so Nikola Bilyk.