Russe Petrow gewinnt am Dobratsch

Es ist angerichtet: Am Samstagnachmittag wird ab 14.30 Uhr der Gesamtsieger der 66. Österreich-Rundfahrt ermittelt, in Podersdorf am Neusiedlersee steht das Einzelzeitfahren auf dem Plan. Die große Frage lautet: Wer wird Nachfolger von Titelverteidiger Riccardo Zoidl?

Der Oberösterreicher wollte am Freitag bei der letzten Bergankunft am Villacher Hausberg Dobratsch noch für einen Umsturz im Klassement sorgen, hatte auf dem letzten Anstieg des Tages (16,5 Kilometer lang, im Schnitt 7,7 Prozent steil) aber das Pech, dass der russische Bergspezialist Jewgeni Petrow (Tinkoff-Saxo) seine Flucht erst im Ziel beendete. Und Zoidl hatte das Pech, dass der britische Gesamtführende Peter Kennaugh ( Sky) zwar erst als Dritter hinter dem Kolumbianer Dayer Quintana ankam, das aber genügte, um den zeitgleichen Zoidl ("Dieses Niveau hätte ich mir die ganze Woche gewünscht") auf Distanz zu halten. 3:18 Minuten liegt der Trek-Profi vor dem 24,1 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr hinter dem erwiesen starken Zeitfahrer Kennaugh zurück, 2:16 hinter den Podestplätzen, was zu viel sein dürfte.

Ebenfalls Boden verloren hat Patrick Konrad, der bis Freitag so starke Leistungen gezeigt hatte. Der 22-jährige Niederösterreicher musste im Schlussanstieg auf 1741 Meter jedoch den Strapazen der letzten Tage Tribut zollen, verlor 1:51 Minuten und fiel vom vierten Platz in der Gesamtwertung auf den fünften zurück.