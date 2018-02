Österreich im Semifinale der Hallen-WM

Österreichs Hockey-Herren stehen im Halbfinale der Hallen-WM in Berlin. Die Österreicher rangen am Freitagabend im Viertelfinale Polen mit 2:1 (0:0) nieder. Den entscheidenden Treffer erzielte Michael Körper drei Minuten vor Schluss. In der Vorschlussrunde trifft die ÖHV-Auswahl am Samstag auf den Sieger aus Australien gegen Belgien.

Die Österreicher waren nach einem 2:2 gegen die Schweiz als Gruppensieger ins Viertelfinale eingezogen. Dort brach Sebastian Eitenberger in einer ausgeglichenen Partie gegen den dreimaligen WM-Zweiten die Torsperre. Sein Schuss ging mit etwas Glück in hohem Bogen über Polens Keeper über die Linie (24.).

Nach dem Ausgleich durch Krystian Makowski nach einer Strafecke kam der große Auftritt von Körper: Österreichs Topscorer, der in Deutschland beim Harvestehuder THC sein Geld verdient, brachte den Ball nach einer sehenswerten Einzelaktion im Tor unter (38.). Für Körper war es bereits sein 13. Treffer im laufenden Turnier.

Österreich darf nun weiter vom ersten Hallen-WM-Titel träumen. Im Jänner hatte sich die ÖHV-Auswahl bereits den EM-Titel geholt. Bei der vergangenen Hallen-WM 2015 waren die Österreicher im Finale an den Niederlanden gescheitert.