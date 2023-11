Padbol: Ex-Rapidler Garics spielt für Österreich bei der WM

Rasanter Aufstieg

Nach nur zwei Jahren führt der gebürtige Ungar Österreich zur WM. „Wir wollen uns in erster Linie präsentieren, weil der Sport noch in den Kinderschuhen steckt.“ 2024 sollen in Österreich gleich fünf neue Standorte hinzukommen. Langfristiges Ziel ist es, Buben und Mädchen für den Sport zu begeistern, auf dass sie irgendwann die Elite stellen.

