ÖHB-Männer beendeten EM-Qualifikation mit makelloser Bilanz

Österreichs Handball-Männer haben die Qualifikation für die Europameisterschaft im Jänner 2024 in Deutschland am Sonntag erstmals mit blütenweißer Weste beendet. Der souveräne 38:33-(24:16)-Sieg über die Färöer in Bregenz war der sechste in ebensovielten Spiel, Mykola Bilyk und Co. schlossen Gruppe 4 als Erster vor. Es war der höchste und klarste rot-weiß-rote Erfolg dieser Quali.