Handballer über Pajovic-Abschied: „Waren überrascht, dass er uns verlässt“

Die WM

Halbfinale: Frankreich – KROATIEN 28:31.

Spiel um Platz 3: Sonntag (15 Uhr) in Oslo.

Finale: Sonntag (18 Uhr/live auf ORF Sport+) in Oslo.

Die EM-Quali

13. März (18) in der Steffl-Arena in Wien: Österreich – Deutschland.

15. März in Hannover: Deutschland – Österreich

7. Mai: Türkei – Österreich

11. Mai: Österreich – Schweiz in Graz.

Bisher gespielt: Österreich – Türkei 31:28, Schweiz – Österreich 29:29.

Tabelle: 1. Deutschland 4/2, 2. Österreich 3/2, 3. Schweiz 1/2, 4. Türkei 0/2.