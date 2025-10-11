Warum die Zuschauer in der WM-Qualifikation nur zweitrangig sind

Trotz des 10:0, trotz vier Toren von Marko Arnautovic – in einer ORF-Online-Abstimmung verpassten ihm 506 User einen Fünfer = Nicht genügend, setzen! Dem Rekordtorschützen wird’s egal sein. Schließlich bewerteten 227 auch die Leistung von Tormann Patrick Pentz mit „Ungenügend“. Vermutlich hätte der Unterbeschäftigte in seinem Torraum Salti drehen sollen, um den Erwartungen besagter Fußball-Oberlehrer gerecht zu werden. 270 bestraften sogar Debütant Nikolaus Wurmbrand mit einem Pinsch. Weil der 19-Jährige „erst“ vier Minuten nach seiner Einwechslung traf?

Wer bestimmt die späten Anstoßzeiten?

Ernster zu nehmen ist im Nörgler-Land die auch nach langen Europacup-Abenden immer wieder von Lesern gestellte kritische Frage, warum meist erst um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Diesbezüglich ist der ÖFB schuldlos. Die Anstoßzeiten bestimmen die internationalen Verbände. In deren Glaspalästen darf von den feinen Herren nicht erwartet werden, dass die sich in die Lage Werktätiger versetzen, die um fünf Uhr früh aufstehen, um rechtzeitig ihren Dienst antreten zu können.

Auch wegen des Rumänien-Spieles könnt’s spätabends zu Wortgefechten kommen. Wenn der Junior noch das TV-Matchfinish mitverfolgen will und Frau Mama ihn erinnert, dass anderntags Schule ist und Ärzte raten, spätestens eine Stunde vorm zu Bettgehen das Starren auf Bildschirme zu beenden.