Ö-Tour: Visconti holt sich die dritte Etappe

Überraschend angesichts der Schwierigkeiten der Etappe kam ein 49 Mann starkes Feld ins Ziel in Frohnleiten, wo die Tour-Gastgeber ein richtiges Stadtfest mit 5000 Besuchern aufgezogen hatten. Ebenso überrascht es, dass noch 49 Herren innerhalb von nur 21 Sekunden (!) im Gesamtklassement liegen.

Am Mittwoch sollte sich das ändern: Von Radstadt aus geht es via Dientner Sattel über 103,5 Kilometer die Großglockner-Hochalpenstraße hinauf bis zum Fuscher Törl, 3293 Meter Höhendifferenz gilt es insgesamt zu überwinden. Ab 13.45 Uhr wird das Ziel in 2428 Metern Höhe darüber Auskunft geben, wer nun die wirklichen Favoriten auf den Gesamtsieg sind. Jedoch: Am Freitag steht mit der Bergankunft am Kitzbüheler Horn noch eine schwierige Abschlussprüfung an.

Der Oberösterreicher Riccardo Zoidl glaubt an ein enges Rennen: „Man hat heute gesehen, dass sicher zehn, 15 Mann auf dem gleichen Niveau fahren.“ Sich selbst zählt der 31-jährige Ö-Tour-Sieger von 2013 selbstredend dazu, auch wenn er am Dienstag „ein bissel einen Fehler gemacht“ hat, als er an der Teichalm ein zu hohes Tempo anschlug und dafür fast die Zeche gezahlt hätte. „Das wird am Mittwoch sicher besser, denn am Glockner ist das Profil nicht so explosiv.“ Oder, wie es Harald Morscher, der Ö-Tour-Sieger von 1994, formulierte: „Das heute war nicht so ganz etwas für den Riccardo mit all dem Aufi-Obe-Links-Rechts.“