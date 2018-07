Ö-Tour: Umbruch am Kitzbüheler Horn

Doch nicht nur die Fahrer sorgen für Aufsehen:

Strecke Der Rundkurs in und um Feldkirch zum Start zog 15.000 Fans an, und generell zeigt sich, dass es auf den heuer kürzeren Etappen mehr zur Sache geht als in den letzten Jahren. Das hat auch mit der Entwicklung im Radsport zu tun. „Es gibt mittlerweile ein brutales Niveau, heute fahren oft 80 Mann im Pulk am Anschlag einen Berg hinauf. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, war das noch ganz anders“, sagt Stefan Denifl, der Titelverteidiger, der wegen seines Sturzes in der vergangenen Woche passen muss.

Quoten Durchschnittlich 197.000 Zuschauer (Spitze: 237.000) bei der Tageszusammenfassung am Samstag, 167.000 (182.000) am Sonntag in ORF eins, die Verantwortlichen sind hochzufrieden. „Das haben wir noch nie gehabt“, sagt Pressechef Martin Roseneder. Auch der Livestream, heuer mit neuer Technologie und besserer Infrastruktur, verzeichnet hohe Zugriffszahlen, „selbst aus Mexiko“, sagt der erfreute Vorarlberger Martin Böckle, der mit seiner Firma für die Produktion verantwortlich ist.

Rekorde In 19:33 Minuten wurde am Montag das Kitzbüheler Horn von Marco Mattlschwaiger erklommen, Stefan Denifls Vater Ernst, 1996 bei Olympia in Atlanta auf dem Mountainbike unterwegs, blieb auf dem Tandem nur wenig über dem inoffiziellen Rekord von 28:24 Minuten, den Thomas Rohregger vor elf Jahren aufgestellt hat. Der Haken daran: Die Herren waren auf E-Bikes unterwegs. Ben Hermans brauchte 29:23 Minuten, Hermann Pernsteiner 29:32.

Querelen Dass Tourdirektor Franz Steinberger am Sonntagmittag persönlich eine Supermarkt-Ausfahrt in Landeck absperrte, lag an kurzfristigen Auflagen des Landes Tirol. Die Freude hielt sich in Grenzen, „wir haben ein seit Jahrzehnten erprobtes Konzept und 960 Leute im Einsatz“. Immerhin: Es wird diskutiert über den Sinn mancher Vorschriften.

Ausblick Am Dienstag folgt - zumindest auf dem Papier - eine Verschnaufpause, wenn von Kitzbühel via Pass Thurn, Felbertauern und Lienz Prägraten am Großvenediger angesteuert wird. Die Mittwoch-Etappe von Matrei via Felbertauern und Fusch zum Fuschertörl an der Großglockner-Hochalpenstraße (2428 Meter) wird dann wieder ein brutales Ausscheidungsrennen.