Ö-Tour: Belgischer Sieg in Wiener Neustadt

Es bleibt dabei: Lukas Pöstlberger, derzeit für Bora-hansgrohe bei der Tour de France unterwegs, war 2015 der letzte heimische Etappensieger bei der Österreich-Rundfahrt. Daran änderte auch die Montag-Etappe über 176,9 Kilometer von Zwettl nach Wiener Neustadt nichts, dieses Mal siegte der Belgier Tom Devriendt im Massensprint.

Immerhin: Drei Mal war Wiener Neustadt bislang Etappenort der Ö-Tour – und 1994 feierte der Vorarlberger Harald Morscher, heute Sportlicher Leiter bei Bahrain Merida, am Ende den Toursieg, 2008 folgte der Tiroler Thomas Rohregger. Und heuer?

Matthias Brändle wird es nicht, der Vorarlberger Pechvogel wurde am Tag nach seinem Sturz am Sonntag am gebrochenen Schlüsselbein operiert. Und Hermann Pernsteiner kommt auch nicht in Frage, denn sein Team Bahrain-Merida ist heuer nicht bei der Ö-Tour. Der Niederösterreicher stattete am Montag seinen Kollegen einen Besuch ab, und die dritte Etappe am Dienstag (176,2 Kilometer via Semmering und Teichalm nach Frohnleiten) wird in seiner Heimat Kirchschlag in der Buckligen Welt gestartet.

Für das Tour-de-France-Aufgebot wurde Pernsteiner nicht berücksichtigt, dafür wird der 28-Jährige mit einem Höhentrainingslager im italienischen Livigno die Vorbereitung auf die Spanien-Rundfahrt und einige Klassiker in Italien beginnen.