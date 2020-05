Ö-Tour: Abflug vor dem Höhenflug

So schnell kann's gehen: Am Sonntag feierte Robert Hunter bei der ersten Etappe der Österreich-Rundfahrt den Sprintsieg in Götzis, gestern gab der Südafrikaner auf dem dritten Abschnitt zwischen Kitzbühel und Prägraten am Großvenediger auf. Freilich nicht als Einziger, denn auch sein Sprinterkollege Roberto Ferrari, in Vorarlberg Dritter, stieg wegen Sinnlosigkeit vom Rad.



Berge sind nicht jedes Radfahrers Sache, und davon gibt es im Streckenplan der heurigen Österreich-Rundfahrt einige. Gestern ging's über Pass Thurn, Felbertauern und Pustertaler Höhenstraße hinauf nach Prägraten, und der Salzburger Daniel Schorn wäre gern weitergefahren, der Sprinter in Diensten der deutschen Equipe NetApp stürzte aber und wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Spital gebracht.