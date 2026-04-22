Tödlicher O-Bus-Unfall in Salzburg: Opfer war Olympiastarter

Am Montag kam es in Salzburg zu einem Unfall mit einem O-Bus, wie der KURIER berichtete . Der Wagen fuhr in eine Supermarktfiliale im Stadtteil Itzling. Wie die „Salzburger Nachrichten“ (SN) am Mittwoch berichten, handelt es sich bei dem Unfallopfer um den Topmanager und ehemaligen Olympiasegler Florian Schneeberger.

Der 55-jährige Schneeberger, der in Salzburg lebte, blickte auf eine beeindruckende sportliche und berufliche Karriere zurück. Bevor er im November 2025 die Geschäftsführung bei B&R in Oberösterreich übernahm, prägte er jahrelang das Grödiger Unternehmen Skidata als Senior Vice President für Marketing & Technologie.

Auch abseits der Wirtschaft hinterlässt Schneeberger eine Lücke. Als Profisegler feierte er internationale Erfolge. Unvergessen bleibt sein Einsatz bei den Olympischen Sommerspielen 1996, wo er zusammen mit Andreas Hagara in der Tornado-Klasse den vierten Platz belegte.