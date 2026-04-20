Bus kracht in Salzburg in Supermarkt: Eine Person tot, mehrere Verletzte

Im Salzburger Stadtteil Itzling kam es am Montag zu einem schweren Unfall: Ein O-Bus prallte frontal gegen die Glasfront einer Supermarktfiliale.

Laut ersten Informationen soll es ein Todesopfer geben, mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Rotes Kreuz und Polizei waren zu Mittag im Einsatz.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg ist ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und unterstützt insbesondere bei der Schaffung von Zugängen zu verletzten Personen, bei deren Sicherung sowie bei der Absicherung des Unfallfahrzeugs.