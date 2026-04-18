Busunfall in Oberösterreich: Seniorin beim Überqueren erfasst

Eine Fußgängerin ist Samstagvormittag in Esternberg (Bezirk Schärding ) von einem anfahrenden Linienbus erfasst worden. Die 82-Jährige wurde zu Boden gestoßen und musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Busfahrer hatte an einer Haltestelle gestoppt. Nachdem ein Fahrgast ausgestiegen war, fuhr der Chauffeur wieder los. Dabei dürfte er übersehen haben, dass die Pensionistin einige Meter vor dem Bus die Straße überquerte, und es kam zur Kollision, so die Polizei.