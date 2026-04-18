Bezirk Perg

146 km/h in 70er-Zone: 25-Jähriger ist Führerschein und Bike los

Der junge Mann fuhr doppelt so schnell wie erlaubt durch das Gemeindegebiet von Grein.
18.04.2026, 16:19

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LANDESPOLIZEIDIREKTION WIEN SCHWERPUNKTAKTION "ROADRUNNER"

Die Polizei hat Freitagnachmittag auf der Bundesstraße von Grein Richtung Dimbach (Bezirk Perg) ein Motorrad beschlagnahmt, nachdem der Fahrer gut doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen war.

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Der 25-Jährige raste in einer 70er-Zone mit 146 km/h durch das Gemeindegebiet von Grein. Dem Biker wurden sowohl der Führerschein als auch das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg vorläufig abgenommen, so die Polizei.

Agenturen  | 

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