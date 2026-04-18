146 km/h in 70er-Zone: 25-Jähriger ist Führerschein und Bike los

Die Polizei hat Freitagnachmittag auf der Bundesstraße von Grein Richtung Dimbach (Bezirk Perg ) ein Motorrad beschlagnahmt, nachdem der Fahrer gut doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen war.

Der 25-Jährige raste in einer 70er-Zone mit 146 km/h durch das Gemeindegebiet von Grein. Dem Biker wurden sowohl der Führerschein als auch das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg vorläufig abgenommen, so die Polizei.