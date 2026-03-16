Tödlicher Unfall bei Maria Alm: 23-jähriger Beifahrer verstorben

Ein 23-jähriger Tiroler ist am 13. März im Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Der junge Mann war einer von drei Beifahrern in einem PKW, der am Abend des 8. März auf der B164 in Fahrtrichtung Maria Alm verunglückte.

Der 22-jährige Lenker kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Wagen mehrfach überschlug und schließlich im Bachbett der Urslau landete.