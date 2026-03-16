Tödlicher Unfall bei Maria Alm: 23-jähriger Beifahrer verstorben
Ein 23-jähriger Tiroler ist am 13. März im Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Der junge Mann war einer von drei Beifahrern in einem PKW, der am Abend des 8. März auf der B164 in Fahrtrichtung Maria Alm verunglückte.
Der 22-jährige Lenker kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Wagen mehrfach überschlug und schließlich im Bachbett der Urslau landete.
Dramatische Entdeckung durch Polizeistreifen
Zwei zufällig vorbeifahrende Polizeistreifen entdeckten den Unfall, als sie Fahrzeugteile neben der Fahrbahn bemerkten. Das Unfallwrack mit den eingeklemmten Insassen wurde etwa vier Meter unterhalb der Straße im Bachbett der Urslau gefunden. Alle vier Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden umgehend in die Krankenhäuser nach Schwarzach und Zell am See gebracht. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille beim Unfalllenker, woraufhin die Beamten seinen Führerschein abnahmen. Die beiden anderen Mitfahrer, beide 24 Jahre alt, befinden sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.
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