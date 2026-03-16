Mit 195 km/h in 70er-Zone: Raser ohne Führerschein unterwegs

Eine Polizeistreife aus Gmunden hat in der Nacht auf Montag einen extremen Geschwindigkeitsverstoß registriert. Ein 34-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden soll auf der B145 im Gemeindegebiet von Pinsdorf mit 128 km/h unterwegs gewesen sein – in einer Zone, in der nur 80 km/h erlaubt sind. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Mit 195 km/h durch 70er-Zone

Während der Nachfahrt überquerte der Wagen rasch die Bezirksgrenze nach Vöcklabruck. Zwischen der Autobahnabfahrt Regau und Vöcklabruck soll der Fahrer sein Tempo noch weiter erhöht haben. In einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wurde der Pkw mit 195 km/h gemessen – eine Überschreitung um 125 km/h. Erst danach konnten die Beamten das Fahrzeug anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Mehrfache Verstöße festgestellt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Zudem bestand der Verdacht einer Alkoholbeeinträchtigung, einen Alkomat-Test verweigerte der Mann jedoch. Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigen erstattet.