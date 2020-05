Nordische Ski-WM eröffnet

FIS-Präsident Gian Franco Kasper hat in Trient ( Trento) die 49. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften offiziell eröffnet. Im Rahmen einer stimmungsvollen Feier auf dem Domplatz der Provinzhauptstadt sprach der Schweizer die traditionelle Formel und wünschte den Aktiven und Veranstaltern viel Glück. Bis 3. März springen und laufen rund 700 Athletinnen und Athleten aus 57 Ländern in Predazzo bzw. Lago di Tesero im Val di Fiemme in 21 Bewerben um Medaillen.



Das 25-köpfige WM-Team des österreichischen Skiverbandes (ÖSV) war bei der Eröffnungsfeier durch eine kleine Gruppe von Funktionären und Betreuern vertreten. Der Nordische Kombinierer Tomaz Druml, der am Freitag im ersten Kombinationsbewerb nicht zum Einsatz kommt, trug die rot-weiß-rote Fahne. Die Show stand unter dem Motto "Dolomiten - Ansichten und Visionen". Die erste Entscheidung der Titelkämpfe fällt am Donnerstag in den Skilanglauf-Sprintbewerben der Damen und Herren.