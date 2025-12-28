Happy Birthday: Das neue Sportjahr garantiert runde Sachen

Was auch immer Winter-Olympia und Fußball-WM bringen mögen – aktuelle und einstige österreichische Spitzensportler werden 2026 zu feiern haben.

20 Jahre “alt“ ....wird am 5. Jänner mit Nikolaus Wurmbrand der jüngste Nationalspieler und zugleich einzige Rapidler im ÖFB-Kader.

30 ... werden Slalomspezialistin Katharina Truppe (15. Jänner), Fußball-Teamtormann Alexander Schlager (1. Februar), Teamverteidiger Philipp Lienhart (11. Juli) und am 19. Dezember Ex-Schwimmweltmeister Felix Auböck, der nach seinem Rücktritt in den USA auf akademische Titeljagd geht.

40 ... werden im April Ex-Teamkapitän und Leicester-Meisterspieler Christian Fuchs (jetzt Trainer beim Viertligisten Newport) und Ex-Schwimm-Europameisterin Mirna Jukic. Am 1. September und somit noch vor Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern (30.10.) feiert Paris-Dakar-Sieger Matthias Walkner seinen 40er. Obwohl er viel öfter Geburtstag, nämlich Riesenglück hatte. Zuletzt 2023 bei einem Unfall in den USA, als ihm eine Beinamputation gerade noch erspart blieb. Marcel Hirschers Motorrad-Freund humpelt, kann nicht mehr Skifahren, doch vom Rennfahren nicht genug bekommen. Walkner peilt eine Karriere auf vier Rädern an.

50 Kerzen ... werden am 13. Jänner auf der Geburtstagstorte für Felix Gottwald brennen. Mit 7 Medaillen, 3 davon in Gold, ist der Nordische Kombinierer Österreichs erfolgreichster Olympiasportler. Barbara Schett feiert am 10. März ihr rundes Jubiläum. Die frühere Nummer 7 der Tenniswelt hat bei den Australian-Open als TV-Expertin Heimvorteil – zumal die Tirolerin dort mit Mann und Sohn lebt. Andreas Widhölzl wird am 14.Oktober 50. Der Tiroler ist der einzige, der als aktiver Skispringer (2006) und als Trainer (2022) Olympia-Gold gewann.

Der 60er ... sollte für Peter Stöger kein Grund sein, um sich für immer vom Fußball zurückziehen. Obwohl er „sicher das nächste halbe Jahr“ und damit auch seinen runden Geburtstag am 11. April in 1300 Meter Höhe in Tirol verbringen will. In Tux hat er sich angesiedelt, dort fährt er mit Lebenspartnerin Ulli Ski, dort versucht der frühere Austria-Meistermacher und Köln-Aufsteiger, der alle Familienmitglieder verlor, mentalen Abstand von Schicksalsschlägen und seinem jähen Trainer-Aus bei Rapid zu bekommen.

Topfitte 70 ... werden mit Zehnkampfdoktor Georg Werthner (7. April) und Dressurreit-Olympiasiegerin Sissy Max-Theurer (20. September) zwei besondere Sportpersönlichkeiten. Theurer ist ÖOC-Vize-Präsidentin, Werthner im Seniorenbereich einer der Weltbesten.