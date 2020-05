Niederlage zum EuroVolley-Auftakt

Viereinhalb Monate lang hat sich die österreichische Nationalmannschaft intensiv auf die Heim-Europameisterschaft vorbereitet, 26 Spiele in diesem Zeitraum absolviert.



Doch der Turnier-Auftakt gegen Slowenien in Wien war ernüchternd. Beim 0:3 (20:25, 21:25, 20:25) hatte Österreich keine Chance. Besonders in den ersten Minuten war die Mannschaft in der großen Halle gehemmt. Sie begann extrem nervös, lag schnell mit 1:6 zurück und verlor den ersten Satz mit 20:25.



Im zweiten Satz schien sich das Spiel zu drehen. Thomas Zass, der beste Österreicher auf dem Platz, trieb die Mannschaft mit seinem starken Aufschlag an und führte sie zu einer 11:9-Führung. Zu wenig war's trotzdem. Zu stark waren die Slowenen (Nummer 39 der Welt) vor allem am Block, zu schwach die Österreicher (Nr. 73) in der Annahme. Auch der zweite Satz wurde mit 21:25 verloren, der dritte mit 20:25.