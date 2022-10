Niederlage für Pöltl und San Antonio zum NBA-Auftakt

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage in ihre 50. Saison in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Beim 102:129 gegen die Charlotte Hornets bilanzierte Jakob Pöltl mit 14 Punkten, neun Rebounds und zwei Assists. Der 27-jährige Wiener war zum Auftakt seines siebenten Spieljahres in der stärksten Basketballliga der Welt 26:59 Minuten auf dem Parkett dabei.

Die Hornets stellten die Weichen vor 16.236 Zuschauern im AT&T Center von San Antonio rasch auf Sieg. Sie lagen schon nach dem ersten Viertel mit 38:22 voran. Bis zur Halbzeit erhöhten die Gäste auf 68:47 und entschieden letztlich alle vier Spielabschnitte für sich. San Antonio hatte im gesamten Verlauf der Partie nie eine Führung inne. Bester Scorer der Heimischen war Keldon Johnson mit 20 Zählern. Charlotte wurde von Terry Rozier mit 24 Punkten angeführt.