Niederlage für die Fivers: Im zweiten Duell war León doch zu stark

Das sah dann schon wieder nach echtem Sport aus. Die Ausgangsbeschränkungen in der Provinz Kastilien und León waren gelockert worden, Fans wurden in der Halle zugelassen. Einige Hundert saßen dann in der Halle in Leon, brav getrennt durch jeweils drei Sitzschalen. Und die Fans hatten einen Grund, ihr Team zu bejubeln. Denn diesmal war Ademar Leon in der European League den Fivers Margareten überlegen. Die Spanier gewannen mit 30:28.

Beim 33:33 vor einer Woche in Wien waren die Spanier noch gut bedient gewesen. Beim „Rückspiel“ am Dienstag-Abend in der Gruppe A konnten die Fivers auch über lange Strecken mithalten und vor allem zu Beginn der Partie überzeugen. Mit fünf Treffern in Folge gingen die Wiener mit 5:2 in Führung, die Gastgeber wurden nervös und nahmen eine Auszeit. Diese hatte Erfolg, mit einer 13:10-Führung gingen die Spanier in die Pause.

Diesem Rückstand liefen die brav kämpfenden Fivers in der zweiten Halbzeit ständig nach. Zwar konnten die Wiener mithalten, doch ganz heran kamen sie nicht mehr. Die Stimmung in der Halle wurde lockerer, und Ademar Leon gewann am Ende doch sicherer als es der Endstand von 30: 28 vermuten ließe.

Lukas Hutecek war mit sechs Toren der erfolgreichste Werfer der Fivers vor Nikola Stevanovic mit fünf Toren. Von der Defensive der Spanier gut entschärft wurde Fivers-Hühne Tobias Wagner, dem gestern nur drei Treffer gelangen.

In der Tabelle bleiben die Fivers nach fünf Partien unter sechs Teams auf Rang vier. Ademar León übernahm vorübergehend die Führung.