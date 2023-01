Mit einer krachenden Niederlage fĂŒr Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers ist die Wildcard-Runde der NFL-Play-offs zu Ende gegangen. Im womöglich letzten Spiel mit Brady als Quarterback verlor das Team aus Florida am Montagabend (Ortszeit) gegen die Dallas Cowboys 14:31.

Zur Halbzeit war es bereits 18:0 fĂŒr die Texaner um Quarterback Dak Prescott gestanden. Dallas Ă€rgerte sich einzig ĂŒber eine Rekordzahl vergebener Extra-Punkte und tritt in der Divisional-Runde am Sonntag in San Francisco gegen die 49ers an. Prescott hatte im Gegensatz zu Brady einen starken Abend, warf vier PĂ€sse fĂŒr Touchdowns und erlief zudem einen weiteren.