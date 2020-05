49ers feiern dramatischen Erfolg

Als 49ers-Quarterback Colin Kaepernick 4:34 nach Beginn des dritten Viertels Michael Crabtree in der Endzone fand, schien das Spitzenspiel des 15. NFL-Spieltags bereits gelaufen. Die ersten Fans schickten sich an, dass Gilette-Stadium der New England Patriots zu verlassen. Doch das Topspiel zwischen San Francisco und New England sollte sich erst danach zu einem an Dramatik kaum zu überbietenden Klassiker entwickeln.

Denn in der Folge sollten die Gäste aus Kalifornien in einen knapp 20 Minuten andauernden, vorweihnachtlichen Tiefschlaf fallen. Tom Brady orchestrierte seine Offense zu 28 Punkten am Stück - Ausgleich, 6:45 Minuten vor Spielende. Ein historische Comeback schien seinen Lauf zu nehmen. Doch der Ausgleich beflügelte die Lebensgeister der 49ers. Rookie-Returner LaMichael James trug den fälligen Kick-off 62 Yards in Richtung gegnerische Endzone, einen weiteren Pass von Kaepernick auf Crabtree (für 38 Yards) später, führte San Francisco wieder mit 38:31. Es sollte der letzte Touchdown eines hochklassigen Spiels bleiben. Am Ende traten die 49ers mit einem 41:34-Erfolg die Heimreise an und verteidigten ihre Führung in der NFC West. Die Pats hatten sich den Divisiontitel bereits zuvor fixiert, fielen aber auf Rang drei der AFC zurück und müssen damit aktuell auf die Bye-Week verzichten.