NFL: Platzgummer nicht im 53-Mann-Kader der New York Giants

Die kleine Hoffnung von Sandro Platzgummer auf einen Platz im Kader der New York Giants für die am Donnerstag beginnende Saison der National Football League (NFL) hat sich nicht erfüllt. Zur Nennfrist am Samstagabend (MESZ) schien der 23-jährige Tiroler nicht im 53-Mann-Aufgebot der Giants auf.