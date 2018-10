NFL: Philadelphia siegt in London - Rams weiter ungeschlagen

Die Philadelphia Eagles haben am Sonntag angeführt von Quarterback Carson Wentz im Londoner Wembley Stadion einen Sieg gefeiert. Der NFL-Titelverteidiger besiegte die Jacksonville Jaguars 24:18 (10:6). Der 25-jährige Wentz warf drei Touchdown-Pässe und verbuchte insgesamt 286 Yards im dritten und letzten NFL-Saisonspiel in der britischen Hauptstadt.

Nach Medienberichten wurden vier Jaguars-Spieler nach einer Auseinandersetzung in einem Londoner Nachtclub in der Nacht auf Samstag kurzfristig in Haft genommen. Die Eagles haben zur Saisonhälfte eine ausgeglichene Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen.