51. Super Bowl – die wichtigsten Fakten zum weltweit meist beachteten Sportereignis des Jahres zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons:

Der Rekordsieger mit sechs Triumphen sind die Pittsburgh Steelers, obwohl der letzte Triumph bereits acht Jahre zurück liegt. Dahinter reihen sich die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys mit jeweils fünf Erfolgen ein.

Der Austragungsort: Der Super Bowl findet heuer im 2002 eröffneten NRG-Stadium in Houston statt. Das Fassungsvermögen beträgt 71.500 Plätze.

Season: Pro Saison werden 266 Spiele absolviert, 256 in der Regular Season und zehn Partien in den Playoffs.

Die wichtigsten Regeln: Für jeden Touchdown bekommt die angreifende Mannschaft sechs Punkte gutgeschrieben. Wird ein Extrapunkt direkt nach dem Touchdown (aus 15 Yards) erzielt, gibt es einen weiteren Punkt. Bei einer Two-Point-Conversion, also nochmals den Ball in die Endzone aus zwei Yards zu befördern, gibt es weitere zwei Punkte. Ein Field Goal bringt drei Punkte. Auch die Defensive kann mit einer Safety punkten. Was bedeutet: Der gegnerische Quaterback muss in der Endzone zu Fall gebracht werden.

Spieldauer: Jedes Spiel dauert 4x15 Minuten. Inklusive der Half-Time-Show verlängert sich das ganze Spektakel auf vier Stunden. Sollte es am Ende der 60 Minuten unentschieden stehen, kommt es zu einer Overtime. Hier entscheidet jene Mannschaft das Spiel für sich, welche zuerst punktet – egal ob Touchdown, Field Goal oder Safety. In bisher 50 Super Bowls gab es allerdings noch nie eine Entscheidung in der Verlängerung.

Die wichtigsten Spieler: Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback des neuen Jahrtausends. Er führte seine Patriots zu vier Super Bowl Triumphen und wurde selber drei Mal zum SB-MVP (bester Spieler) gewählt. Zusätzlich wurde er zwei Mal zum League-MVP gewählt.

Doch es gibt auch die Schattenseiten des Tom Brady. Beim sogenannten Deflate-Gate Skandal konnte Brady nicht glaubhaft versichern, nichts von zu weich aufgepumpten Bällen gewusst zu haben. Auch wurde den Patriots ihr Spielerwahlrecht im Zuge des "Spy-Gate-Skandals" 2007 aberkannt. Die Patriots sollen die Handzeichen der gegnerischen Abwehrchefs gefilmt und ausgewertet haben. Gemeinsam mit seinem Head Coach Bill Belichick bildet er jedoch ein kongeniales Duo. Belichick übernahm 2000 den Trainerjob von Pete Carroll.

Matt Ryan: wurde im Jahr 2008 von den Atlanta Falcons gedraftet und war unter Ex-Head Coach Mike Smith sofort Stammspieler. Er führte die schwächelnden Falcons auf Anhieb in die Playoffs, wo aber in der ersten, der Wild-Card Runde, Endstation war. Über die letzten Jahre entwickelte sich Ryan zu einem Führungsspieler und gilt heuer als ein MVP-Kandidat.