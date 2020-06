NFL-Draft: Die Suche nach dem Glück

Ein zu Tränen gerührter Peyton Manning verließ die Presse-Raum des Lucas Oil-Stadiums von Indianapolis. Die heimischen Colts und der alternde Quarterback-Superstar hatten soeben die Auflösung ihrer mehr als ein Jahrzehnt währenden Zusammenarbeit bestätigt. Wohl genau in diesem Moment waren die Weichen für den diesjährigen NFL-Entry-Draft gestellt.

Andrew Luck, seines Zeichens Quarterback an der Westküsten-Elite-Uni Stanford, wurde von den Verantwortlichen der Colts dazu auserkoren, den Platz des zukünftigen Hall-Of-Famers Peyton Manning einzunehmen. Modellathlet Luck – bei einem Gardemaß von 1,93 Meter wiegt er knapp 100 Kilogramm – gilt als Quarterback ohne wirkliche Schwäche.

Sowohl seine mentale Stärke in der Pocket, als auch seine präzisen Pässe ließen Luck nahezu alle wichtigen Stanford-Rekorde brechen (bei Vorgängern wie dem legendären John Elway durchaus bemerkenswert). Da Luck jedoch, trotz durchwegs mehr als überzeugender Leistungen– wie bereits in der Vorsaison – die Heisman-Trophy (sie wird jedes Jahr von Experten und Fans an den besten College-Spieler der Saison vergeben) nicht für sich verbuchen konnte, meldeten einige Kritiker Zweifel an.

So wurden jüngst Stimmen laut, die Lucks "Armstrength", also seine Fähigkeit ganz weite Pässe punktegenau zu platzieren, bewiesen wissen wollen. Wenn dann am 26. April in der New Yorker Radio City Music Hall der erste Tag des NFL-Drafts über die Bühne geht, wird all das vorerst vergessen sein. Immerhin haben die Colts zum ersten Mal seit genau 14 Jahren wieder den allerersten Pick. Das Wahl fiel damals - richtig - auf Peyton Manning.