NFL-Auftakt: Packers-Pleite in San Francisco

Football is back. Am Sonntag startete die National Football League so richtig in die neue Saison. Nach dem Auftaktsieg der Denver Broncos über die Baltimore Ravens, stiegen auch die anderen Teams in den Ligaalltag ein. Im meist antizipierten Duell des Tages wiederholten die San Francisco 49ers ihren Erfolg aus den Divsional Play-offs des Vorjahres und besiegten die Green Bay Packers vor heimischer Kulisse mit 34:28.

Dabei hatten die Gäste, anders als in der Postseason des Vorjahres, durchaus die Chance auf den Sieg, scheiterten aber letztlich an der eigenen Konzentration. In den entscheidenden Momenten kassierte das von Mike McCarthy entweder unnötige Strafen - etwa in Halbzeit eins, als 49ers Quarterback Kaepernick im dritten Versuch eigentlich klar am First Down scheitert, Packers-Linebacker Clay Matthews mit einer Attacke außerhalb des Spielfeldes jedoch für eine Wiederholung des Spielzuges sorgt. Prompt fing Anquan Boldin den Ball für die 49ers in der Endzone - oder zeigte sich in der Secondary mehr als anfällig, vor allem der bereits vorher angesprochene Anquan Boldin sorgte dabei für ziemliche Unruhe. Abseits des Spielgeschehens kam es zu einem tragischen Unfall: Ein offenbar betrunkener Mann stürzte an einem Aufgang mehrere Meter in die Tiefe und verstarb an den Folgen seiner Verletzungen.